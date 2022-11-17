Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче
Сборная России по футболу 17 ноября сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана. Игра, которая состоялась в Душанбе, завершилась со счетом 0:0.
На 51-й минуте игры голкипер Сергей Песьяков из клуба «Ростов» подвернул ногу, выбежав за пределы штрафной. На замену ему вышел вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.
Российская команда выступила в экспериментальном составе, дав шанс дебютировать за национальную сборную нескольким футболистам», передает «Спорт-Экспресс».
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 20 ноября в гостях против команды Узбекистана в 15:00 (мск).
В предыдущей игре, которая состоялась 24 сентября, сборная России обыграла Киргизию. Товарищеская игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1.
Ранее, 7 ноября, был утвержден итоговый состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. В окончательный список вошли 30 футболистов, в том числе новички команды полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.