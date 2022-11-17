Политолог Кошкин напомнил об отвергнутых доводах России по крушению рейса MH17

Все следственные действия, комиссия, действия Гаагского суда было «шито белыми нитками против России», так как нужно было политическое обвинение. Об этом 17 ноября заявил «Известиям» политолог Андрей Кошкин, комментируя приговор инстанции по делу MH17.

«Нужно было политическое обвинение России в том, что она виновата, якобы она причастна к тому, что произошло крушение «Боинга», — подчеркнул он.

Кошкин напомнил, что когда началось расследование обстоятельств падения самолета, то Украину включили в состав комиссии, а Россию, открытую к расследованию, нет. Никто не принял во внимание доводы и доказательства Москвы.

«Мы нашли номер ракеты, подняли нашли протоколы, когда передавали эту ракету Вооруженным силам Украины (ВСУ), и никак она не могла на наших складах быть, она была в распоряжении Украины», — указал он.

Эксперт добавил, что множество фактов указывало на запуск ракеты со стороны Украины, но к ним не прислушивались и на это есть причина.

«Потому что в 2014 году президент Украины Петр Порошенко сразу без следствия заявил, что виновата Россия, точно также, как сейчас президент Зеленский, не разбираясь, сказал, что это Россия атаковала двумя ракетами Польшу», — обратил внимание Кошкин.

Приговор суда был подготовлен как провокация против России в общем контексте, когда Украину сделали «антироссией» и использовали, чтобы втянуть Москву в спецоперацию, заключил эксперт.

Ранее в четверг первый уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев заявил в беседе с «Известиями», что решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17 в определенной степени является заговором против России. Недопуск России к расследованию он оценил как нарушение принципа доступа к правосудию.

В Гааге 17 ноября огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и приговорили к пожизненному заключению.

Защита Олега Пулатова, проходящего четвертым обвиняемым, осталась довольна оправдательным приговором.

Пассажирский лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек — граждане десяти государств.

Россию к расследованию обстоятельств крушения самолета не допустили.