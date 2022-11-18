Психолог перечислила признаки токсичных отношений

Клинический психолог Алена Нижнева рассказала «Известиям», какие признаки говорят о том, что отношения с человеком можно считать токсичными.

Как отметила специалист, ожидая встречи с друзьями или близкими людьми, обычно надеются быть выслушанными, а также получить поддержку и внимание.

«Но, к сожалению, не всегда наши ожидания оправдываются. Бывает так, что после такой «долгожданной» встречи чувствуешь себя уставшим, грустным или раздраженным. Периодически в голове «прокручиваешь» диалоги, вспоминаешь комментарии близких и понимаешь, что вот здесь, например, ожидал услышать что-то иное, более теплое и поддерживающее, а не равнодушный критический комментарий», — объяснила психолог.

В такие моменты важно прислушиваться к своим эмоциям, телесному и эмоциональному состоянию.

Токсичные отношения, по словам Нижневой, — это отношения, в которых вы из раза в раз чувствуете эмоциональный и физический дискомфорт. Для того чтобы определить, состоите ли вы в токсичных отношениях, следует обратить внимание на свои эмоции. Признаками того, что отношения токсичные, являются ощущения усталости, раздражения, грусти, обиды и подобных эмоций. Также о токсичности говорит тот факт, что в течение нескольких следующих дней после общения фокус внимания рассеян, сил для привычной деятельности не хватает, а мысли из раза в раз возвращаются к отдельным фразам/действиям собеседника.

К типичным проявлениям токсичности можно отнести ситуацию, когда вы делитесь чем-то важным для вас, ожидая услышать поддержку и принятие, а в ответ вас пытаются убедить, что это вы делаете что-то неверно, раз так себя чувствуете. Ваш собеседник больше оперирует рациональными аргументами и пытается всю ответственность за происходящее в вашей ситуации переложить на вас. Также стоит быть внимательным, если вас пытаются убедить, что вы на самом деле не должны себя чувствовать так, как чувствуете, а ваши эмоции неправильные/неуместные.

«Если на глазах у другого вы совершаете какую-то «оплошность» — что-то роняете, проливаете, в ответ вас начинают критиковать и даже переходят на личности: «руки у тебя кривые, ничего нормально сделать не можешь» и прочее. Когда вы возвращаете другому обратную связь о его поведении — он или она не признают, что сделали что-то некорректное и даже отрицают сам факт такого поведения. А еще могут начать обвинять вас, что это вы всё не так поняли и вам желают исключительно мира и добра», — перечислила Нижнева тревожные признаки.

Также насторожиться можно, если вам дают советы, когда вы об этом не просите, и комментируют ваши решения/внешность/взгляды/отношения/профессию без вашего на то разрешения или же сравнивают вас с кем-то, и эти сравнения всегда не в вашу пользу.

К признакам токсичности можно отнести и неуместные шутки, а также обесценивание чужих достижений. А также обсуждение вашей личности за спиной с другими общими знакомыми или нанесение физического вреда.

«Важно также заметить, что токсичность — часть нашего общения, часть человеческой природы. Да, мы иногда действительно проявляемся так — шутим, язвим. И если другому и нам самим в таком формате комфортно, если шутка другого не вызывает у меня раздражения и обиды ,— то почему бы и нет?» — добавила Нижнева.

Делать какие-то выводы стоит, если ситуация, когда вы чувствуете себя раз за разом «выжатым до основания», повторяется.

В таких случаях следует говорить о своих чувствах, используя «Я — высказывание», а также описывая конкретное поведение (факты) другого, считает психолог.

«Например: «Я разозлилась, когда ты в очередной раз пошутила о моей прическе. Мне это неприятно. Не надо так». Или: «Мне неприятно, когда ты сравниваешь мой доход со своим и указываешь мне на их существенную разницу. Давай закроем эту тему». А теперь можно понаблюдать за реакцией другого. Возможно, с первого раза эффект будет не таким, каким бы вам хотелось. Возможно, ваш оппонент разозлится и снова начнет обвинять вас <...> Но если вы готовы уделить построению подходящих для вас отношений время и знаете, что другой ценит ваш контакт с ним, то, возможно, постепенно мера токсичности будет сбалансирована в контакте, и вы будете чувствовать себя во время и после общения более спокойно и расслаблено», — рекомендовала эксперт.

Однако если вы замечаете, что сколько бы раз вы ни повторяли свои просьбы, сколько бы вы ни просили другого не делать что-то, а «воз и ныне там» — то, видимо, пришло время взвесить все за и против этих отношений и решить для себя, ради чего их продолжать.

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