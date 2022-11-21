Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду в начале недели

В начале этой недели в Москве прекратятся снегопады, ожидается солнечная и морозная погода. Об этом «Известиям» в понедельник, 21 ноября, сообщил синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«И в начале недели уже и снег прекращается, циклон уходит на восток, начинаются прояснения, появляется солнце по новой. И температура будет ночью где-то –7...–9 в Москве и днем около –5 градусов. По-моему, это как раз и относится к понятию «зимняя погода», то есть у нас будет вдоволь снега в конце той недели, а в начале следующей недели у нас будет и солнце. При этом достаточно морозно, вязкой каши под ногами не будет, будет слегка поскрипывать снег», — рассказал специалист.

2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве предстоящей зимой. По его словам, зимний сезон, вероятно, будет очень изменчивым: ожидаются как оттепели, так и заметные морозы в диапазоне –15...–20 градусов и даже ниже.

При этом в среднем температура прогнозируется в пределах нормы, экстремально холодной зимы не ожидается.