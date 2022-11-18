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Половина россиян продолжают работать при симптомах простуды

Опрос показал, что 54% россиян продолжают работать при симптомах простуды и гриппа
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Большинство россиян (54%) при появлении симптомов простуды и гриппа продолжают работать, но чувствуя недомогание, обращаются к врачу. Остальные сразу берут больничные листы. Такие данные получили «СберСтрахование» и аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросив 6 тыс. интернет-пользователей со всей России. С результатами 18 ноября ознакомились «Известия».

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Как показало исследование, основная часть респондентов (95%) лечится дома самостоятельно, но 45% всё-таки обращаются к врачам, если самочувствие не улучшается несколько дней. Лишь 5% россиян, столкнувшись с простудой, регулярно консультируются с докторами.

При этом почти половина опрошенных (47%) заявили, что обладают хорошим иммунитетом и болеют очень редко. Раз в год простужаются четверть (25%) респондентов, 2–3 раза — 19%, 4 раза и чаще — 9%. В качестве профилактики 29% прививаются от гриппа, причем 16% — каждый год.

«В холодный период возрастает вероятность простудиться или заразиться сезонными вирусными заболеваниями. Избежать осложнений позволит назначенное врачами лечение, которое чаще всего включает прием лекарственных препаратов. На них, по результатам опроса, 28% россиян ежегодно тратят 2–3 тыс. рублей, 9% — 3–4 тыс. и 9% — свыше 4 тыс.», — рассказала директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.

26 октября сообщалось, что женщины чаще, чем мужчины, посещают работу с симптомами заболевания. Почти каждый пятый опрошенный (19%) отметил, что всегда оформляет больничный при первых признаках заболевания.

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