Праздничный стол на День благодарения в США подорожал на 20%

Праздничный стол на День благодарения в США будет дороже на 20%, чем в 2021 году, сообщают американские фермеры. На 10 человек ужин с индейкой в качестве главного блюда обойдется в $64, передает телеканал «Известия». В прошлом году американцы тратили на праздничный стол на $11 меньше. Подорожанию продуктов способствовали инфляция, сбои в цепочках снабжения, куриный грипп и антироссийские санкции.

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