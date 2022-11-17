Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт заявил об отсутствии юридической силы у резолюции ООН о репарациях Украине
Общество
В Московском регионе продлили до субботы предупреждение о метели и гололедице
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Премьер-министр Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны
Мир
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Авто
Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей
Мир
The Washington Post назвала падение украинских ракет С-300 причиной взрывов в Польше
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области

Суд обязал Google восстановить доступ к телеканалу НТВ на YouTube

Суд обязал Google восстановить доступ к телеканалу НТВ на YouTube или выплатить 1 млрд рублей
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковые требования НТВ к корпорации Google, сообщили «Известиям» 17 ноября в пресс-службе «Газпром-медиа холдинг».

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас — об экстремистских организациях, поправках в закон о СМИ и переговорах Москвы и Киева

Телекомпания требовала разблокировать канал НТВ на YouTube: суд обязал Google восстановить доступ к каналу и обеспечить на нем показ контента, а в случае неисполнения решения взыскать в пользу российского вещателя неустойку. Ее размер составляет 100 тыс. рублей в день и еженедельно будет увеличиваться вдвое с условием, что в течение девяти месяцев суммарный размер неустойки не превысит 1 млрд рублей, после чего ограничение на ее предел снимается.

Решение суда подлежит немедленному исполнению корпорацией Google. Неустойка начисляется с даты принятия решения до его фактического исполнения.

В марте 2022 года YouTube без объяснений причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ (входят в «Газпром-медиа холдинг») более чем в 70 странах. НТВ и ГПМ РТВ (управляет каналом ТНТ) обратились в суд за защитой своих прав и потребовали выплатить неустойку. Суд удовлетворил требования ГПМ РТВ в октябре, также обязав Google выплатить истцу до 1 млрд рублей при отказе разблокировать канал на YouTube.

13 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВГТРК к Google о разблокировке YouTube-каналов. Об удалении YouTube-каналов российских СМИ, в том числе принадлежавших ВГТРК, Google сообщила 25 февраля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022