Суд обязал Google восстановить доступ к телеканалу НТВ на YouTube

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковые требования НТВ к корпорации Google, сообщили «Известиям» 17 ноября в пресс-службе «Газпром-медиа холдинг».

Телекомпания требовала разблокировать канал НТВ на YouTube: суд обязал Google восстановить доступ к каналу и обеспечить на нем показ контента, а в случае неисполнения решения взыскать в пользу российского вещателя неустойку. Ее размер составляет 100 тыс. рублей в день и еженедельно будет увеличиваться вдвое с условием, что в течение девяти месяцев суммарный размер неустойки не превысит 1 млрд рублей, после чего ограничение на ее предел снимается.

Решение суда подлежит немедленному исполнению корпорацией Google. Неустойка начисляется с даты принятия решения до его фактического исполнения.

В марте 2022 года YouTube без объяснений причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ (входят в «Газпром-медиа холдинг») более чем в 70 странах. НТВ и ГПМ РТВ (управляет каналом ТНТ) обратились в суд за защитой своих прав и потребовали выплатить неустойку. Суд удовлетворил требования ГПМ РТВ в октябре, также обязав Google выплатить истцу до 1 млрд рублей при отказе разблокировать канал на YouTube.

13 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВГТРК к Google о разблокировке YouTube-каналов. Об удалении YouTube-каналов российских СМИ, в том числе принадлежавших ВГТРК, Google сообщила 25 февраля.