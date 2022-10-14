Арбитражный суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВГТРК к Google о разблокировке YouTube-каналов. Об этом говорится в решении, вынесенном 13 октября.

Ответчиками в деле выступили американская Google LLC, российское ООО «Гугл», ирландские Google Commerce Limited и Google Ireland Limited. В иске были заявлены требования признать незаконными отказы ответчиков от договоров и взыскать с них прогрессивную судебную неустойку на случай неисполнения решения суда.

Суд принял обеспечительные меры, арестовав деньги, а также всё движимое и недвижимое имущество российского подразделения Google на общую сумму 500 млн рублей.

17 апреля Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ. Ведомство также потребовало пояснить причины введения ограничительных мер.

Об удалении YouTube-каналов российских СМИ, в том числе принадлежавших ВГТРК, Google сообщила 25 февраля. Европейское подразделение компании заявило о ликвидации сотен каналов и тысяч видео в связи с событиями на Украине.

YouTube и ранее проявлял цензуру в отношении российских информационных ресурсов, а после начала операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, такие случаи участились. Хостинг оставляет материалы, тиражирующие западную точку зрения и откровенные фейки о ВС РФ.

Решение о спецоперации было принято в связи с обострением ситуации в Донбассе, где с середины февраля участились обстрелы со стороны украинских военных.

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