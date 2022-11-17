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Членов банды неонацистов задержали в Петербурге за убийства 20-летней давности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Санкт-Петербурге 16 ноября задержали троих участников запрещенной экстремистской группировки «Боевая террористическая организация» (БТО). По данным «Известий», их обвиняют в убийствах, совершенных в 2003 году, и бандитизме.

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По предварительным данным, задержанные Денис Бураков, Андрей Романов и Роман Орлов входили в террористическую организацию, действовавшую в Санкт-Петербурге в 2003–2006 годах. В 2011 году были осуждены восемь ее членов. Все они получили сроки от 7 лет до пожизненного.

На счету у троих задержанных неонацистов не менее двух убийств.

Одно из убийств, которое вменяется задержанным, было совершено 9 ноября 2003 года. Тогда в лесополосе у жилого дома на Искровском проспекте было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Еще одна жертва экстремистов скончалась в больнице от ножевых ранений 26 декабря 2003 года.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к убийствам, помимо Буракова, Романова и Орлова, причастен бывший лидер той же группировки Алексей Воеводин, уже отбывающий пожизненный срок за убийства и бандитизм.

15 ноября сообщалось, что мужчину задержали за экстремизм через несколько секунд после освобождения из колонии. Он полностью отбыл свой срок в три с половиной года за грабеж и вышел из колонии в Ростовской области. По данным «Известий», мужчину задержали прямо на выходе из колонии.

По версии следствия, заключенный на территории колонии занимался экстремизмом и пропагандировал идеологию запрещенной в России организации. После задержания мужчину отвезли в суд, где было принято решение о его аресте. Если он будет признан виновным, то ему грозит шесть лет лишения свободы.

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