Мужчину задержали через несколько секунд после освобождения из колонии

Меньше пяти секунд провел на свободе заключенный, который полностью отбыл свой срок в три с половиной года за грабеж и вышел из колонии в Ростовской области.

По данным «Известий», мужчину 15 ноября задержали прямо на выходе из колонии.

По версии следствия, заключенный на территории колонии занимался экстремизмом и пропагандировал идеологию запрещенной в России организации. После задержания мужчину отвезли в суд, где было принято решение о его аресте. Если он будет признан виновным, то ему грозит шесть лет лишения свободы.

В августе прошлого года экстремистскую группу запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) из числа заключенных выявили в столичном СИЗО-1 («Матросская Тишина»).