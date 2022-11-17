Ставки на потребкредиты в топ-30 банков выросли с начала ноября

Ставки на потребительские кредиты в топ-30 банков РФ выросли в среднем на 1,5–2 п.п. с начала ноября, следует из данных «Сравни», подготовленных для «Известий» 17 ноября.

По данным «Сравни», с начала ноября 22 банка пересмотрели ставки по потребкредитам. Из них 17 повысили их в среднем на 1,5–2 п.п., а пять — снизили на 0,5 п.п. В то же время проценты по ипотеке скорректировали 15 банков, из которых 12 — в сторону увеличения. Ставки на жилищные ссуды в среднем выросли на 0,5 п.п., добавили в компании, не уточнив названия банков.

Такие действия кредиторов идут вразрез с решением Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке, который оставляет ее на уровне 7,5% с сентября. Однако в ЦБ «Известиям» заявили, что не вмешиваются в кредитную политику банков, которые определяют ставки по своим продуктам самостоятельно исходя из баланса рисков.

Ставки в экономике зависят от многих факторов, а ключевая — очень важный ориентир, отправная точка для их отсчета, добавили там. Так, ее снижение с апреля этого года существенно смягчило условия кредитования и активизировало спрос.

«На сегодня индекс ставок по кредитам составляет 20,25%, вернувшись на июньские уровни. В среднем максимальные ставки сейчас отмечены у «Уралсиба» (27,36%) и Газпромбанка (27,83%). При этом верхняя граница полной стоимости кредита у трети организаций находится в диапазоне 37–40%», — отметили в сервисе «Финуслуги».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не по ставкам шапка: кредиты подорожали на 1,5–2 пункта