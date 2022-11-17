ОАЭ, Египет и Турция стали популярными новогодними направлениями у россиян

Турция вошла в тройку наиболее популярных новогодних направлений для россиян наряду с ОАЭ и Египтом. Об этом «Известиям» 17 ноября рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как уточнил вице-президент союза Дмитрий Горин, в основном интерес к зимнему отдыху в Турции вызван обилием экскурсионных программ, горнолыжным отдыхом и работой прибрежных отелей зимой.

Представитель РСТ добавил: летом РФ с Турцией связывали 750 рейсов в неделю, сейчас — 600. При этом летнюю полетную программу продлили на ноябрь.

Стамбул также служит крупнейшим транспортно-пересадочным хабом, около 30% пассажиров на рейсах в этот город — транзитные, заметил он.

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