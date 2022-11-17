Худрук МХАТ имени Горького рассказал об объединении с МХТ имени Чехова

В 2023 году, когда будет праздноваться 125-летие образования Художественного театра, возможно объединение МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова, но зависеть это решение будет от позиции худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной. Об этом «Известиям» сообщил худрук МХАТ имени Горького Владимир Кехман.

«В указе президента — обратите внимание — речь идет о Московском художественном общедоступном театре. И я очень надеюсь, что за предстоящий год вырастет эта финальная конструкция. Всё будет зависеть в первую очередь от желания Хабенского, от артистов самих и, конечно, от Татьяны Васильевны Дорониной. Хабенский очень хочет с ней встретиться, и я хочу, чтобы они встретились, обсудили ситуацию», — пояснил Кехман.

Худрук также рассказал о масштабном ремонте, который предстоит театру на Тверской после юбилейного сезона. За девять месяцев предстоит поменять все фасады, крышу, гидроизоляцию, сделать гримерки, офисные помещения, верхнюю и нижнюю механизацию сцены. При этом сценическое оборудование поставят немецкие фирмы. На это уже получено официальное разрешение правительства Германии. Во время ремонта театр поедет со спектаклями по России и СНГ, также планируются трехмесячные американские гастроли в честь 100-летия первых гастролей МХАТа в Америке.

«Может быть, я чересчур оптимистичен, но МХАТ есть МХАТ, Станиславский есть Станиславский», — подытожил Кехман.

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