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Reuters узнало о возможном сроке введения потолка цен на нефть РФ

Еврокомиссия может предложить ввести потолок цен на нефть из России после 24 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить ограничение цен на нефть из РФ после встречи министров энергетики Евросоюза (ЕС) 24 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 16 ноября, со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

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«Мы будем действовать быстро и внесем предложение, как только министры поручат нам это сделать», — сказала она.

По ее мнению, данная мера поможет стабилизировать рынок энергоносителей, а также устранит возможный риск того предложение нефти сократится.

В публикации отмечается, что мнение стран ЕС разделилось насчет данного вопроса. Некоторые государства, включая Германию, крупнейшего потребителя газа в Европе, предупреждают, что ограничение цен может привести к тому, что странам будет трудно обеспечить безопасность поставок на международных газовых рынках.

Ранее, 14 ноября, эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС к установлению потолка цен на российскую нефть абсурдным. Он напомнил, что с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть, перевозимую морским транспортом.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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