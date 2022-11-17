Reuters узнало о возможном сроке введения потолка цен на нефть РФ

Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить ограничение цен на нефть из РФ после встречи министров энергетики Евросоюза (ЕС) 24 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 16 ноября, со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

«Мы будем действовать быстро и внесем предложение, как только министры поручат нам это сделать», — сказала она.



По ее мнению, данная мера поможет стабилизировать рынок энергоносителей, а также устранит возможный риск того предложение нефти сократится.

В публикации отмечается, что мнение стран ЕС разделилось насчет данного вопроса. Некоторые государства, включая Германию, крупнейшего потребителя газа в Европе, предупреждают, что ограничение цен может привести к тому, что странам будет трудно обеспечить безопасность поставок на международных газовых рынках.

Ранее, 14 ноября, эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности ЕС к установлению потолка цен на российскую нефть абсурдным. Он напомнил, что с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть, перевозимую морским транспортом.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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