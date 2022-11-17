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В сервисных центрах заявили о дефиците запчастей Xiaomi

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Деталей для смартфонов Xiaomi в России не хватает, рассказали «Известиям» 17 ноября в нескольких авторизованных сервисных центрах (АСЦ).

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Например, в московском RSS сообщили, что вообще не ремонтируют устройства китайского производителя не по гарантии. В сервисном центре «Микстех» в столице сказали, что детали поставляют только под заказ.

«Ориентировочные сроки поставки составляют до 40 дней», — уточнил представитель АСЦ.

Не хватает запчастей на гаджеты китайского производителя не только в Москве, но и в других городах. В петербургском АСЦ «Xiaomi Эксклюзивный сервисный центр» сообщили, что не чинят устройства не по гарантии день в день.

«Ремонтируем только под заказ. Сроки ожидания дисплея — от двух недель, аккумулятора — до 20 дней», — сказал представитель АСЦ.

В отделении сервисного центра «Микстех» в Екатеринбурге сообщили, что дисплеев и аккумуляторов в наличии у них нет.

«Сервис Xiaomi растет не так быстро, как их продажи. Деталей действительно не хватает, это системная проблема производителя», — заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 17 ноября, в 10:00

Дело с деталями: в сервисных центрах заявили о дефиците запчастей Xiaomi

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