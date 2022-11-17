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Претензии налоговиков к импортерам кормовых добавок могут повысить стоимость мяса

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Импортерам и производителям кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц стали доначислять НДС за 2016-2021 годы. Это следует из двух решений ИФНС России №26 по Москве в отношении компании «Техкорм». Копии документов есть у «Известий».

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Налоговая служба провела проверку и доначислила компании 1,06 млрд рублей дополнительного НДС за 2016-2021 годы. В «Техкорме» подтвердили получение претензий, добавив, что в конце октября оспорили их в вышестоящем органе — УФНС России по Москве. Сейчас компания ожидает решения.

Представитель «Техкорма» пояснил «Известиям»: налоговые органы считают, что премиксы и кормовые концентраты должны были облагаться НДС по ставке 18-20%, а не по льготной ставке 10%, как корма. В инспекции полагают, эта продукция является кормовыми добавками и «фармакологической продукцией», пояснили в компании. Ни того, ни другого нет в перечне для льготной ставки НДС, в отличие от комбикормов, что и послужило причиной для начисления.

Если налоговые органы будут массово применять новый подход, то претензии могут возникнуть и к иным участникам рынка, уверены в «Техкорме». Доначисления приведут к банкротству небольших игроков, а крупные будут вынуждены поднять стоимость своей продукции, что может спровоцировать рост затрат предприятий птицеводства и животноводства.

Как сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в прошлом году и зерновые, и добавки, прежде всего аминокислоты и витамины, росли в цене. Из-за этого в первой половине 2022-го себестоимость мясной продукции была на 10-15% выше, чем годом ранее. Сейчас показатель откатился к уровню 2021 года, сказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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