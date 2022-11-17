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В России стали скупать подержанные и восстановленные смартфоны

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Спрос на подержанные (восстановленные) смартфоны существенно увеличился, рассказали «Известиям» 17 ноября представители ритейлеров, сотовых операторов и маркетплейсов.

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В октябре в «Мегафоне» их реализация увеличилась в натуральном выражении на 63% по сравнению с сентябрем, а с 1 по 14 ноября рост составил 40% по сравнению с тем же периодом октября. На «Яндекс.Маркете» в III квартале 2022-го их реализация выросла вдвое по сравнению со II кварталом. «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи восстановленных девайсов в июле этого года, покупателям доступны гаджеты Apple и Samsung, отметил ее представитель Валерия Андреева.

Это устройства от компаний-партнеров, которые продают их через онлайн-площадку ритейлера по модели маркетплейса, отметила она: за полгода в штуках продажи на онлайн-ресурсах «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли вчетверо.

Долгие годы рынок подержанных или восстановленных смартфонов был стабилен: в 2021 году россияне купили около 2 млн таких устройств, это примерно 5% от всех продаж, которые оцениваются в 32,5 млн, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но в этом году ситуация изменилась — рынок подержанных гаджетов пошел вверх из-за роста цен и опасений, что новые исчезнут из магазинов или окажутся в дефиците, добавил эксперт.

«Траты покупателей стали рациональнее, многие из них экономят на смартфонах, покупая восстановленные устройства. Такие аппараты сейчас, к примеру, часто приобретают детям», — отметил он.

По прогнозу Муртазина, в этом году рынок поддержанных аппаратов удвоится и достигнет четырех млн девайсов. Продажи новых смартфонов составят около 26,5 млн штук, считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бум перепродаж: в РФ резко вырос спрос на подержанные смартфоны

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