Бум перепродаж: в РФ резко вырос спрос на подержанные смартфоны

В России стремительно растет спрос на подержанные смартфоны, рассказали «Известиям» представители ритейлеров, операторов и маркетплейсов. У одних продавцов продажи за квартал удвоились, у других росли более чем в полтора раза каждый месяц, утверждают участники рынка. По итогам 2022 года рынок б/у аппаратов в России может удвоиться, достигнув 4 млн устройств, подсчитали эксперты. По их словам, в сложившейся ситуации пользователи предпочитают экономить, и приобретение восстановленных гаджетов — один из способов. Популярности таким устройствам добавляет и то, что приобрести их можно в крупных торговых сетях — это гораздо менее рискованно, нежели покупка с рук, добавили специалисты.

Смартфоны второй свежести

В РФ заметно увеличился спрос на подержанные (восстановленные) смартфоны, рассказали «Известиям» представители ритейлеров, сотовых операторов и маркетплейсов.

— Мы запустили продажи восстановленных аппаратов в апреле этого года, и каждый месяц фиксируем рост спроса, — отметили в пресс-службе «Мегафона». — В октябре реализация увеличилась в натуральном выражении на 63% по сравнению с сентябрем, а с 1 по 14 ноября рост составил 40% по сравнению с тем же периодом октября.

При этом продажи восстановленных смартфонов оказались в 2,5 раза выше показателей мая.

«Яндекс Маркет» запустил продажу бывших в употреблении смартфонов в апреле этого года, и они стабильно пользуются спросом, отметил представитель компании. В III квартале 2022-го их реализация выросла вдвое по сравнению со II кварталом, рассказал он.

Сеть «М.Видео–Эльдорадо» запустила продажи восстановленных девайсов в июле этого года, покупателям доступны гаджеты Apple и Samsung. Это устройства от компаний-партнеров, которые продают их через онлайн-площадку ритейлера по модели маркетплейса, отметила представитель компании Валерия Андреева. За полгода в натуральном выражении продажи на онлайн-ресурсах «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли вчетверо, сообщила она.

Наиболее востребованные смартфоны Apple — в лидерах iPhone XR, 11 Pro, 11, XS и 12 Pro Max, утверждают в «Яндекс Маркете». Среди гаджетов на базе Android наиболее популярны модели Samsung Galaxy S21 в разных конфигурациях, добавил представитель маркетплейса.

В «Мегафоне» около 40% продаж восстановленных аппаратов приходятся на модели Samsung, сообщили в пресс-службе оператора. В тройке популярных брендов — Apple (около 30%) и Honor (15%), добавили там.

Высокий спрос на бывшие в употреблении смартфоны во многом связан с желанием пользователей обновить телефон за разумные деньги, поскольку именно на ресейле можно найти флагманские модели по значительно сниженной цене и при необходимости обновлять гаджеты чаще, сказали в «Яндексе».

Восстановленная электроника — всё еще нишевый сегмент, большинство покупателей по-прежнему предпочитают новые устройства, сказали в «М.Видео–Эльдорадо». В рознице сети представлено более 1 тыс. новых моделей смартфонов, включая те же новинки от Apple, отметила Валерия Андреева.

— Партнеры проводят предпродажную подготовку, включая диагностику, замену комплектующих, сброс настроек, гигиеническую обработку и упаковку, также предоставляют гарантию 180 дней и берут на себя сервисное обслуживание. К покупателю товар поступает в специальной упаковке с пломбой — клиенты получают девайсы, по состоянию максимально приближенные к новым и без следов эксплуатации, — отметила она.

Покупай подержанное

С июля по сентябрь в России продали около 7 млн смартфонов — это на 60% больше, чем кварталом ранее, следует из материалов «М.Видео–Эльдорадо», с которыми ознакомились «Известия». В III квартале 2022-го год к году рынок сократился на 20–25% из-за частичного или полного ухода из РФ ряда производителей, рассказывал «Известиям» руководитель направления «Телеком» компании diHouse Андрей Малютин.

Долгие годы рынок подержанных, или восстановленных, смартфонов был стабилен: в 2021 году россияне купили около 2 млн таких устройств, это примерно 5% от всех продаж, которые оцениваются в 32,5 млн, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но в этом году ситуация изменилась — рынок подержанных гаджетов пошел вверх из-за роста цен и опасений, что новые исчезнут из магазинов или окажутся в дефиците, добавил эксперт.

— Траты покупателей стали рациональнее, многие из них экономят на смартфонах, покупая восстановленные устройства. Такие аппараты сейчас, к примеру, часто приобретают детям, — отметил он.

По прогнозу Эльдара Муртазина, в этом году рынок подержанных аппаратов удвоится и достигнет 4 млн девайсов. Продажи новых смартфонов составят около 26,5 млн штук, считает эксперт.

Многие покупатели действительно хотят сэкономить на новых аппаратах — они стремятся ремонтировать старые, а если это невозможно, покупают смартфоны на вторичном рынке, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но смартфон теперь можно приобрести не только с рук или в небольшой точке — продажей восстановленных аппаратов занялись торговые сети и операторы. Это вызывает доверие у покупателей, заключил Денис Кусков.