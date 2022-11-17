Банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах

Банки обяжут предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации. В противном случае им будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», соответствующие поправки в КоАП Госдума (ГД) может принять первом чтении в ноябре. Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правого управления, а также правительства.

Законопроект является «спутником» к уже принятым Госдумой в первом чтении поправкам в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который устанавливает новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

За непредоставление всей информации о клиентах должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

«По проекту замечаний концептуального характера не имеется», — говорится в положительном заключении правового управления Госдумы, которое имеется у «Известий».

Аналогичное решение о поддержке законопроекта и рекомендации Госдуме принять его в первом чтении, подготовил комитет по финансовому рынку ГД.

«Эта норма устанавливает ответственность, чтобы преступник понес наказание за все возможные нарушения закона», — кратко пояснил «Известим» необходимость автор поправок, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По первому запросу: банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу