Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
Армия
Боец ЛНР рассказал о работе с гаубицами «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации
Мир
Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии
Мир
Небензя уличил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение РФ и НАТО
Мир
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Происшествия
Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Армия
Сержант Четин сохранил под минометным огнем технику связи и вызвал подкрепление
Мир
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Мир
Словакия передаст Украине военную помощь на более чем €3,5 млн

Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Стамбуле

0
Фото: Medyatava
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв, предположительно вызванный утечкой газа, произошел на первом этаже здания в стамбульском районе Фатих на северо-западе Турции, сообщил в среду, 16 ноября, портал Medyatava.

В результате взрыва пострадали 12 человек, уточняется, что среди раненых были четверо сотрудников управления по природному газу Стамбула (İGDAŞ).

Взрыв произошел в жилом доме около 21:00 (совпадает с мск), после чего вспыхнул пожар. Он уже потушен, пожарные продолжают проливку здания и проверку территории. Полицейские перекрыли улицу, где произошел взрыв. На месте работают медики и экстренные службы.

Накануне, 15 ноября, в этом же районе страны прогремели взрывы, несколько машин охватило пламенем. В результате возгорания одного автомобиля огонь перекинулся на еще четыре припаркованные машины. Из-за пожара в одном из авто прогремел взрыв.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022