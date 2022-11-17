Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Взрыв, предположительно вызванный утечкой газа, произошел на первом этаже здания в стамбульском районе Фатих на северо-западе Турции, сообщил в среду, 16 ноября, портал Medyatava.
В результате взрыва пострадали 12 человек, уточняется, что среди раненых были четверо сотрудников управления по природному газу Стамбула (İGDAŞ).
Взрыв произошел в жилом доме около 21:00 (совпадает с мск), после чего вспыхнул пожар. Он уже потушен, пожарные продолжают проливку здания и проверку территории. Полицейские перекрыли улицу, где произошел взрыв. На месте работают медики и экстренные службы.
Накануне, 15 ноября, в этом же районе страны прогремели взрывы, несколько машин охватило пламенем. В результате возгорания одного автомобиля огонь перекинулся на еще четыре припаркованные машины. Из-за пожара в одном из авто прогремел взрыв.