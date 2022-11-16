Репортеры опубликовали подсказки Байдена для выступления на саммите G20

Репортеры опубликовали фотографии подсказок президента США Джо Байдена для выступления на саммите G20. «РИА Новости» публикует соответствующие записи в среду, 16 ноября.

На фотографии видно, что Байдену расписали подробности проведения встречи по обсуждению нового партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям.

«Вы будете сидеть в центре, передние столики рядом будут занимать президент Видодо (президент Индонезии — Ред.) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вы выступаете с заявлением 5 минут. Текст заявления на следующей странице», — говорится в подсказках.

Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. В октябре американский лидер выступил с речью перед избирателями в Питтсбурге, после чего попытался покинуть сцену, но не смог сразу найти выход.

Ранее, 13 сентября, телеканал Sky News сообщил, что президент США не смог уйти со сцены без посторонней помощи после выступления в Бостоне. Байден покинул зал лишь после подсказки сопровождающих помощников.

В июле Байден прочитал одну и ту же речь на разных выступлениях. Пользователи соцсетей высмеяли Байдена, назвав его роботом, и призвали его освободить кресло главы Соединенных Штатов Америки.