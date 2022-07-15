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Байден прочитал одну и ту же речь на разных выступлениях

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден прочитал практически одну и ту же речь на двух разных выступлениях. Склеенные в один ролик обращения американского лидера распространились в социальных сетях.

Первое выступление Байдена состоялось 23 ноября, второе — 3 декабря прошлого года. Слушая его речь с каждого из них, можно даже не зная английского языка понять, что он выступает с одной и той же речью.

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Пользователи соцсетей высмеяли Байдена, назвав его роботом, и призвали его освободить кресло главы Соединенных Штатов Америки.

В июле Байден впервые на посту президента США отправился в ближневосточное турне. 13-го числа он прибыл в израильский аэропорт имени Бен Гуриона. Выйдя из самолета, американский лидер немного растерялся и попросил подсказку о своих дальнейших действиях. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Байден обратился с вопросом к представительнице охраны, после чего она указала ему на место, которое тот должен был занять.

23 июня газета New York Post сообщила, что Байден на одном из мероприятий случайно перевернул и продемонстрировал публике карточку с подробными инструкциями поведения, которую подготовили его сотрудники. В частности, главе Белого дома предписали «войти в зал Рузвельта» и поздороваться с участниками встречи, а после «занять свое место». Также Байдену рекомендовали ограничить время выступления «двумя минутами».

По словам экс-сотрудницы Белого дома Ханны Хэнкинс это стандартный формат, который используется политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. Она рассказала телеканалу Fox News, что бывший президент США Барак Обама использовал аналогичный формат во время своего президентства.

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