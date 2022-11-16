FT сообщила о нежелании НАТО назначать генсеком уроженку СССР из Литвы

Некоторые участники НАТО не хотят видеть в качестве генерального секретаря альянса уроженку Советского Союза, чтобы не раздражать Россию. Такое мнение озвучила обозреватель The Financial Times Валентина Поп в статье от 16 ноября.

По ее информации, руководство Литвы планирует выдвинуть на должность генсека премьер-министра страны Ингриду Шимоните, родившуюся в СССР. Однако некоторые участники альянса сомневаются насчет такой кандидатуры, так как происхождение политика вкупе с его назначением на должность руководителя блока может стать провокационным шагом в отношении России.

«Литва десятилетиями занимала жесткую дипломатическую позицию в отношении России», — отметила Поп.

Обозреватель добавила, что на пост также претендуют бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-премьер Польши Дональд Туск и Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство.

В то же время в НАТО допускают, что полномочия действующего главы альянса Йенса Столтенберга, возможно, будут продлены еще на год, сообщала газета The New York Times 4 ноября.

Ранее, в марте, страны НАТО продлили мандат Столтенберга до 30 сентября 2023 года. Тогда он указал на крупнейший кризис безопасности в мире и подчеркнул важность сохранения единства альянса.