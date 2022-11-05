СМИ сообщили о претендентке на пост генсека НАТО с украинскими корнями

В НАТО началась закулисная борьба за то, кто должен заменить главу альянса Йенса Столтенберга, срок полномочий которого должен истечь следующей осенью. Среди возможных и основных кандидатов — вице-премьер Канады Христя Фриланд с украинскими корнями, ранее занимавшая пост главы МИД страны. Об этом написала газета The New York Times 4 ноября.

«По сообщению официальных лиц альянса, в Вашингтоне появился один главный кандидат — Христя Фриланд, 54 года, канадско-украинский вице-премьер и министр финансов Канады. Ее преимущества значительны: она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками», — говорится в материале.

В случае ее избрания Фриланд станет первой женщиной и первым представителем Канады, когда-либо руководившим НАТО.

По сообщению газеты, на пост генсека также могут претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

От Великобритании кандидатом может выступить текущий руководитель министерства обороны Бен Уоллес, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что США не выдвигают собственного кандидата, поскольку американский генерал традиционно является главнокомандующим объединенными силами альянса в Европе.

В то же время в НАТО допускают, что полномочия действующего главы альянса Столтенберга, возможно, будут продлены еще на год.

В марте текущего года страны Североатлантического альянса продлили мандат Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года. Тогда Столтенберг указал на крупнейший кризис безопасности в мире и подчеркнул важность сохранять единство альянса.