МВД задержало замглавы Херсонской области по делу об экономическом преступлении

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) задержали заместителя главы Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву. Об этом сообщили правоохранительные органы в среду, 16 ноября, в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что с задержанной сейчас проводятся следственные действия.

Уточняется, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее в среду супруг задержанной Павел Губарев сообщил об ее исчезновении. По его словам, Екатерина не выходила на связь с вечера 15 ноября.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов. Также в состав России вошли Запорожская область и республики Донбасса.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ военным покинуть правобережную часть Херсонской области, в том числе город Херсон. Командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин отметил, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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