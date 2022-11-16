Европейцев предупредили об угрозе эпидемии рака

Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса угрожает странам эпидемией рака. Об этом 15 ноября пишет The Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology.

Руководитель исследования профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста отметил, что если изучение рака не окажется в приоритете, то в ближайшие 10 лет Европа столкнется с эпидемией.

В исследовании отмечается, что из-за коронавируса произошло перепрофилирование систем здравоохранения и реформы до сих пор влияют на систему обследования и лечения пациентов с онкозаболеваниями.

В частности, сейчас чаще, чем до пандемии, рак обнаруживают на более поздних стадиях.

В докладе также сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на 1,5 млн онкобольных меньше. При этом каждый второй пациент остался без своевременного лечения.

Кроме того, по словам ученых, на ситуацию с онкологическими заболеваниями негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии.

В начале года главный онколог Минздрава России Иван Стилиди в разговоре с «Известиями» также отмечал, что эпидемия коронавируса не могла не отразиться на заболеваемости раком.

Он также подчеркивал, что выявляемость заболевания на ранних стадиях снизилась в период пандемии во всем мире. В результате врачи, по его словам, получат поток пациентов с более распространенными стадиями онкологических заболеваний.