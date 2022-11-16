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Европейцев предупредили об угрозе эпидемии рака

The Guardian: Европе грозит эпидемия рака
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Фото: Global Look Press/Oleksii Kivaliov
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Сосредоточенность европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса угрожает странам эпидемией рака. Об этом 15 ноября пишет The Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology.

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Руководитель исследования профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста отметил, что если изучение рака не окажется в приоритете, то в ближайшие 10 лет Европа столкнется с эпидемией.

В исследовании отмечается, что из-за коронавируса произошло перепрофилирование систем здравоохранения и реформы до сих пор влияют на систему обследования и лечения пациентов с онкозаболеваниями.

В частности, сейчас чаще, чем до пандемии, рак обнаруживают на более поздних стадиях.

В докладе также сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на 1,5 млн онкобольных меньше. При этом каждый второй пациент остался без своевременного лечения.

Кроме того, по словам ученых, на ситуацию с онкологическими заболеваниями негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии.

В начале года главный онколог Минздрава России Иван Стилиди в разговоре с «Известиями» также отмечал, что эпидемия коронавируса не могла не отразиться на заболеваемости раком.

Он также подчеркивал, что выявляемость заболевания на ранних стадиях снизилась в период пандемии во всем мире. В результате врачи, по его словам, получат поток пациентов с более распространенными стадиями онкологических заболеваний.

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