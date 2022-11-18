Нутрициолог рассказала о неожиданной пользе тыквы

Все овощи и фрукты полезны, однако некоторые из них действительно удивляют своими свойствами. Например, тыква — суперфуд и главный овощ осеннего сезона. О пользе продукта «Известиям» рассказала нутрициолог Grow Food Елена Свиридова.

«Тыква — источник высокого содержания калия. Именно этот микроэлемент регулирует артериальное давление и способствует его удержанию в пределах нормы. А семена тыквы, в свою очередь, способствуют выработке полезного холестерина, который также нужен организму, в том числе для поддержания правильных показателей давления», — отметила эксперт.

Еще одно полезное свойство тыквы связано с улучшением качества сна. Так, этот овощ содержит аминокислоту триптофан, с помощью которой вырабатывается серотонин или гормон счастья, а тот, в свою очередь, способствует выработке мелатонина — гормона сна. Поэтому регулярное употребление тыквы повышает качество сна — частота бессонницы значительно снижается, а после пробуждения человек чувствует бодрость и прилив энергии, подчеркнула Свиридова.

По ее словам, тыква также полезна для зрения — причем намного больше, чем морковь.

«Содержание каротина в тыкве в пять раз больше. А этот элемент отвечает за качество зрения — является профилактикой отклонений и снижает риски развития катаракты», — пояснила нутрициолог.

Кроме того, употребление тыквы способствует укреплению иммунитета и снижению рисков хронических заболеваний.

«Тыква является источником разного каротина: и альфа, и бета. Эти элементы вместе с бета-криптоксатином нейтрализуют свободные радикалы, препятствуя повреждениям клеток тела и иммунной системы», — добавила Свиридова.

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