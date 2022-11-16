В Донецке из-за обстрелов без света остались 17 тыс. абонентов

Около 17 тыс. абонентов остаются без электричества в Донецке в результате ударов украинскими военными по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 16 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он сообщил, что в 16:00 из-за повреждения трансформатора произошло автоматическое отключение 375 подстанций и без электричества оказалось свыше 67 тыс. абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов.

«По состоянию на 17:00 остаются обесточенными 37 трансформаторных подстанций — 17 тыс. абонентов Кировского района», — добавил мэр.

Несколько дней назад украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из «Града».

На прошлой неделе штаб теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских военных по Кировскому району Донецка погиб подросток.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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