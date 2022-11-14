ВСУ выпустили по двум районам Донецка 20 ракет из «Града»

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из «Града». Об этом 14 ноября сообщается в Telegram-канале Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки пока нет.

10 ноября восемь жилых частных домов загорелись в Донецке в результате обстрела со стороны Украины.

В тот же день стало известно, что один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны со стороны Вооруженных сил Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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