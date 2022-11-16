Минеев рассказал об эмоциональном настрое перед боем с бразильцем Родригесом

Российский кикбоксер и боец MMA Владимир Минеев рассказал 16 ноября «Известиям», как он настраивается на предстоящий бой с бразильцем Фернандо Родригесом, который станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он признался, что старается не растрачивать эмоции перед поединком, поэтому предпочитает избегать больших компаний людей до боя.

«Есть рутина, сборы уже какой месяц. Это всегда так. Накапливается усталость. ‹...› Я больше не люблю выплескивать энергию перед боем. Где-то даже стараюсь обходить большие сборища людей», — рассказал Минеев.

Спортсмен также добавил, что основной настрой на бой начинается с утра в день поединка.

«Настрой на бой в день боя с утра, когда ты понимаешь, что наступил тот день. Приезжаешь на площадку, ты понимаешь, что наступил тот час, а выходя на ринг, понимаешь, что время пришло», — пояснил боец.

Сейчас же Минеев ставит перед собой задачу расслабиться.

«Мне нужно расслабиться. Всё очень сумбурно, одно за одним идет. Моя задача расслабиться и все мысли убрать», — заключил боец ММА.

14 ноября Минеев в ходе пресс-конференции «Известий» рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По словам спортсмена, ему надо реализовать всё, над чем работал.

Родригес, в свою очередь, заявил, что для него возможность выйти на ринг с таким любимцем в России — большая честь, однако он намерен показать во время поединка всё, чему его научили в Бразилии.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.