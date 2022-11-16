Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии сообщили о возобновлении поставки нефти по «Дружбе»
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинские АЭС в ноябре и декабре
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Мир
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник
Экономика
«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по «Дружбе» через Украину
Мир
В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров в стране
Сюжет:

Минеев рассказал об эмоциональном настрое перед боем с бразильцем Родригесом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский кикбоксер и боец MMA Владимир Минеев рассказал 16 ноября «Известиям», как он настраивается на предстоящий бой с бразильцем Фернандо Родригесом, который станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он признался, что старается не растрачивать эмоции перед поединком, поэтому предпочитает избегать больших компаний людей до боя.

«Есть рутина, сборы уже какой месяц. Это всегда так. Накапливается усталость. ‹...› Я больше не люблю выплескивать энергию перед боем. Где-то даже стараюсь обходить большие сборища людей», — рассказал Минеев.

По боксерской классике: Бивол разобрал Рамиреса и остался чемпионом мира
Российский боец переиграл одного из тяжелейших соперников в карьере

Спортсмен также добавил, что основной настрой на бой начинается с утра в день поединка.

«Настрой на бой в день боя с утра, когда ты понимаешь, что наступил тот день. Приезжаешь на площадку, ты понимаешь, что наступил тот час, а выходя на ринг, понимаешь, что время пришло», — пояснил боец.

Сейчас же Минеев ставит перед собой задачу расслабиться.

«Мне нужно расслабиться. Всё очень сумбурно, одно за одним идет. Моя задача расслабиться и все мысли убрать», — заключил боец ММА.

14 ноября Минеев в ходе пресс-конференции «Известий» рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По словам спортсмена, ему надо реализовать всё, над чем работал.

Родригес, в свою очередь, заявил, что для него возможность выйти на ринг с таким любимцем в России — большая честь, однако он намерен показать во время поединка всё, чему его научили в Бразилии.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022