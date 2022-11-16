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Ученые обсудили вопросы биоэтики и генетики на форуме в Москве

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Представители медицинских наук 16 ноября приняли участие в конференции «Биоэтика и генетика» в Москве.

Мероприятие было посвящено тонким вопросам медицины, возникшим за последние годы. Представители профильных органов власти, научное сообщество и практикующие врачи обсудили, как в эпоху технологических прорывов в медицине сделать так, чтобы пациенту было не больно, не страшно и не одиноко.

Главный врачебный этический принцип «Не навреди» не менялся со времен Гиппократа. Однако за следующие 2,5 тыс. лет возникли такие понятия, как «достоинство пациента» и «врачебный долг».

«Мне кажется, что третьим принципом у нас мог бы быть принцип уважения достоинства пациента. И вот что касается четвертого принципа, если делать четвертый, да может быть делать, пятый — это вот как раз то, что можно обсуждать — это соблюдения долга, учитывая нашу советскую традицию», — считает доцент кафедры биоэтики Российского национального исследовательского университета имени Н. И. Пирогова Елена Гребенщикова.

В генетике вопросы морального выбора перед врачом встают наиболее часто. Например, что делать если пациент отказывается от терапии под надуманным предлогом, и стоит ли сообщать будущим родителям о диагнозе их ребенка, который проявится лишь спустя десятилетия.

«При обследовании одного члена семьи мы выявили вариант гена, который ведет к наследственному раку — он может быть и у его родственников кровных. И это профилактические операции спасут им жизнь. Но человек говорит — нет. Вот по закону вы должны следовать врачебной тайне. И по закону я не хочу раскрывать эту информацию», — рассказала замдиректора по научной работе Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, председатель общества медицинских генетиков Вера Ижевская.

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Последние годы для генетических исследований были прорывными. Сейчас специалисты могут диагностировать тяжелые заболевания не только на ранней, но и на эмбриональной стадии.

«Наука идет семимильными шагами, и мы не всегда успеваем даже осмыслить то, к чему мы пришли и что мы можем теоретически применять, да и практически применять. Наверное, важным все-таки основополагающим принципом остается принцип «не навреди». Он лежит в основе любого врачевания, любого врача», — Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (НМИЦ Эндокринологии); член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ.

Наука за последнее время позволила перевернуть представления о разных болезнях. Например, об эпилепсии.

«Те состояния, которые мы раньше считали, допустим случайным событием или же вызванными какими-то процессами, скажем, там эпилепсия, предполагалось, что всегда находится очаг или опухоль, или это травмы, или еще что-то в этом роде. За последние 10 лет открыто более пятисот генов, которые приводят к эпилептическим состояниям», — отметил директор медико-генетического научного центра имени академика Бочкова, главный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

Чем больше человек узнает о том, как устроен его геном, тем больше моральных вопросов перед ним возникает. Но это не отменяет главного: генетика может помочь продлить жизнь и улучшить, как говорят врачи, ее качество.

2 ноября сообщилось, что российские ученые определили вид бактерий, концентрация которых в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей.

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