Ученые обсудили вопросы биоэтики и генетики на форуме в Москве

Представители медицинских наук 16 ноября приняли участие в конференции «Биоэтика и генетика» в Москве.

Мероприятие было посвящено тонким вопросам медицины, возникшим за последние годы. Представители профильных органов власти, научное сообщество и практикующие врачи обсудили, как в эпоху технологических прорывов в медицине сделать так, чтобы пациенту было не больно, не страшно и не одиноко.

Главный врачебный этический принцип «Не навреди» не менялся со времен Гиппократа. Однако за следующие 2,5 тыс. лет возникли такие понятия, как «достоинство пациента» и «врачебный долг».

«Мне кажется, что третьим принципом у нас мог бы быть принцип уважения достоинства пациента. И вот что касается четвертого принципа, если делать четвертый, да может быть делать, пятый — это вот как раз то, что можно обсуждать — это соблюдения долга, учитывая нашу советскую традицию», — считает доцент кафедры биоэтики Российского национального исследовательского университета имени Н. И. Пирогова Елена Гребенщикова.

В генетике вопросы морального выбора перед врачом встают наиболее часто. Например, что делать если пациент отказывается от терапии под надуманным предлогом, и стоит ли сообщать будущим родителям о диагнозе их ребенка, который проявится лишь спустя десятилетия.

«При обследовании одного члена семьи мы выявили вариант гена, который ведет к наследственному раку — он может быть и у его родственников кровных. И это профилактические операции спасут им жизнь. Но человек говорит — нет. Вот по закону вы должны следовать врачебной тайне. И по закону я не хочу раскрывать эту информацию», — рассказала замдиректора по научной работе Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, председатель общества медицинских генетиков Вера Ижевская.

Последние годы для генетических исследований были прорывными. Сейчас специалисты могут диагностировать тяжелые заболевания не только на ранней, но и на эмбриональной стадии.

«Наука идет семимильными шагами, и мы не всегда успеваем даже осмыслить то, к чему мы пришли и что мы можем теоретически применять, да и практически применять. Наверное, важным все-таки основополагающим принципом остается принцип «не навреди». Он лежит в основе любого врачевания, любого врача», — Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (НМИЦ Эндокринологии); член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ.

Наука за последнее время позволила перевернуть представления о разных болезнях. Например, об эпилепсии.

«Те состояния, которые мы раньше считали, допустим случайным событием или же вызванными какими-то процессами, скажем, там эпилепсия, предполагалось, что всегда находится очаг или опухоль, или это травмы, или еще что-то в этом роде. За последние 10 лет открыто более пятисот генов, которые приводят к эпилептическим состояниям», — отметил директор медико-генетического научного центра имени академика Бочкова, главный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

Чем больше человек узнает о том, как устроен его геном, тем больше моральных вопросов перед ним возникает. Но это не отменяет главного: генетика может помочь продлить жизнь и улучшить, как говорят врачи, ее качество.

2 ноября сообщилось, что российские ученые определили вид бактерий, концентрация которых в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей.