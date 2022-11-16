Уголовное дело возбудили в Крыму после ДТП с полицейской машиной

После ДТП с участием автомобиля ДПС в Крыму возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 16 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Авария произошла в 19:05 на трассе Севастополь – Инкерман. Грузовик DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским авто.

«В результате резкого торможения машина выехала на левую часть дорожного полотна, где произошло столкновение с патрульным автомобилем полиции», — заявили в СК.

Действиям водителя грузовика будет дана оценка на предмет оказания услуг, которые не соответствуют правилам безопасности.

В результате два автоинспектора получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы. При этом одного из инспекторов было решено оперативно доставить в медучреждение на другом автомобиле ДПС, но он тоже попал в ДТП. Машина въехала в авто дежурной части регионального управления МВД на встречной полосе.

Ранее, 15 ноября, автобус вылетел в кювет на 226-м км трассы Владимир – Муром – Арзамас в районе населенного пункта Туртапки Нижегородской области. В результате ДТП пострадали девять человек.