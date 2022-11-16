Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в прессу

Председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G20 обвинил его в том, что содержание их частного разговора просочилось в прессу.

По данным офиса премьера Канады, Трюдо 15 ноября провел короткую неофициальную встречу с Си Цзиньпином и выразил обеспокоенность по поводу «предполагаемого вмешательства» КНР в канадские выборы.

Видео с диалогом лидеров двух стран выложили корреспонденты канадского пула, пишет Bloomberg.

«Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор», — сказал Си Цзиньпин.

По его мнению, диалог должен быть искренним, иначе неизвестно, чем это может закончиться.

После этих слов Си Цзиньпин попытался отойти в сторону, но Трюдо остановил его, сказав, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог». Он предупредил, что будут вещи, с которыми Оттава не согласится, однако есть и направления, где возможна конструктивная работа.

«Давайте сначала создадим условия», — резюмировал Си Цзиньпин.

Саммит стран G20 проходит на Бали 15 и 16 ноября.

Программный директор международного дискуссионного клуба Валдай, член РСМД Ярослав Лисоволик в беседе с «Известиями» отметил, что странам G20 следует активнее работать над решением проблем мировой экономики. Кроме того, эксперт к числу позитивных факторов «большой двадцатки» в этом году отнес активную работу китайской дипломатии.