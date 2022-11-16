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Голливудский актер Джим Керри отреагировал на запрет въезда в Россию

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Фото: Global Look Press/Isabelle Vautier
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Голливудский актер Джим Керри отреагировал на запрет въезда в Российскую Федерацию.

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«Боюсь, случилось самое худшее. Россия нам запретила въезд», — цитирует его RT.

Ранее, 14 ноября, МИД РФ заявил, что Москва ввела санкции в отношении 100 граждан Канады, запретив им въезд на территорию России. В их числе оказались Джим Керри и внук украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры Стефан, сообщает телеканал «Звезда».

Рестрикции были введены в ответ на действия премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В черный список попали канадские чиновники, предприниматели, активисты, а также представители медийных и финансовых структур, которые причастны к формированию антироссийского курса страны, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, под санкции попали начальник управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, бывший генпрокурор страны Питер Маккей, а также писательница Маргарет Этвуд.

28 октября Оттава расширила санкции против Москвы. Рестрикции были введены против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Среди компаний они коснулись, в частности, «Лукойла». В санкционный список также вошли министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

До этого в список был добавлен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что многие правительства, которые из-за санкций причиняют ущерб своим странам, озлоблены на государства, защищающие свои интересы. Разногласия продолжают нарастать, что в результате может привести к развалу либо к здравомыслию политиков.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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