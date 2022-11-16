Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

В пресс-службе московского аэропорта Внуково 16 ноября подтвердили «Известиям» информацию о введении максимального уровня безопасности.

«В соответствии с постановлением правительства РФ <...> в АО «Международный аэропорт «Внуково» установлен третий уровень безопасности. В аэропорту Внуково предпринимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности в полном объеме», — заявили там.

Отмечается, что досмотровые мероприятия проводятся в усиленном режиме, в работе с пассажирами изменений нет, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее в этот день пресс-службе аэропорта Домодедово «Известиям» также рассказали, что в соответствии с постановлением российского правительства, согласно распоряжению оперштаба Московской области, с 00:00 по мск 10 ноября 2022 года был установлен третий уровень безопасности. В воздушной гавани реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности путешественников, подчеркнули там.

О том, что в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов, «Известия» написали 16 ноября. Кроме того, источник в крупной российской авиакомпании рассказал, что третий уровень безопасности был установлен в Пулково.

Как следует из внутренних документов «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и аэропорта Шереметьево, с которыми ознакомились «Известия», авиакомпании и аэропорты начали усиливать меры антитеррористической защиты еще в конце октября на основании писем Ространснадзора в связи с нарастанием угроз совершения на территории РФ диверсионно-террористических актов.