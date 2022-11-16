В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Это следует из письма Ространснадзора в адрес авиагаваней и перевозчиков. «Известия» ознакомились с документом, его получение подтвердил источник в одной крупной авиакомпании.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 г. прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности №3», — сказано в документе за подписью врио начальника Управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе.

Ространснадзор уведомил авиапредприятия, что теперь им необходимо принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.

В Шереметьево и Домодедово сказали «Известиям», что поддерживают необходимый уровень защиты. Во Внуково на запрос «Известий» не ответили.

Третий уровень безопасности также был введен в Пулково, сказал «Известиям» источник в крупной российской авиакомпании. Представитель аэропорта не стал комментировать эту информацию, указав, что Пулково выполняет все меры по транспортной и авиационной безопасности в полном объеме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На высший уровень: в аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта