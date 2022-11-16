Во Владивостоке полковника нашли мертвым в рабочем кабинете

Во Владивостоке в рабочем кабинете обнаружено тело полковника Вадима Бойко с огнестрельным ранением. По данным «Известий», офицер пришел на работу в училище, зашел в кабинет, после этого оттуда прозвучало пять выстрелов.

Дежурный услышал выстрелы и прибежал в кабинет, однако к тому моменту Бойко был уже мертв.

На месте происшествия были обнаружены гильзы и пистолет Макарова. На теле полковника найдено как минимум одно огнестрельное ранение.

Обстоятельства происшествия предстоит установить.

15 октября в Приморском крае военного комиссара Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка нашли мертвым. Официальной информации о причинах смерти военкома пока нет, ведутся следственные действия.