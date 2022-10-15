В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым

В Приморье военного комиссара Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка нашли мертвым, передает администрация в соцсети «ВКонтакте» утром в субботу, 15 октября.

Военком скончался вечером в пятницу, 14 октября, отмечается в сообщении. «Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — подчеркнули в администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

Официальной информации о причинах смерти Малыка пока нет, ведутся следственные действия.

26 сентября в военкомате Усть-Илимского района мужчина открыл стрельбу, вскоре он был задержан. В результате нападения был ранен комиссар Елисеев, которого сразу прооперировали. Уголовное дело следователи возбудили по двум статьям — «Посягательство на жизнь правоохранителя» и «Незаконный оборот оружия». 28 сентября суд арестовал обвиняемого до 26 ноября. 29 сентября сообщалось о том, что раненого военного комиссара вывели из комы.