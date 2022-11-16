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Песков подтвердил подготовку встречи президентов России и Кубы

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 ноября подтвердил подготовку в Москве встречи президента России Владимира Путина и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

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«Да, это действительно так. Мы ждем визита в Москву господина президента, и действительно готовятся контакты двух глав государств. Это очень важный визит. Куба — наш важный очень партнер. Есть много о чем поговорить», — заявил Песков.

Ранее в этот же день в посольстве Кубы в Москве сообщили, что кубинский лидер посетит Москву на следующей неделе, поскольку он был приглашен для участия в открытии памятника, посвященного Фиделю Кастро. В посольстве добавили, что открытие памятника лидеру Кубинской революции состоится 22 ноября.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент контакты между лидерами России и Кубы готовятся. Таким образом он ответил на вопрос, планируется ли участие Путина и лидера Кубы в открытии памятника Кастро в Москве.

О том, что в Москве планируют открыть памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро, стало известно 8 ноября. Сообщалось, что на торжественную церемонию 21–22 ноября ожидается прибытие президента Кубы.

Депутаты Мосгордумы 16 февраля поддержали идею установления памятника в столице. Отмечалось, что необходимые средства в размере 20 млн рублей должно было выделить Российское военно-историческое общество.

Фидель Кастро — известный кубинский революционер, коммунист и политический деятель, умерший в 2016 году. Кастро руководил Кубой с 1959 года. Памятники лидеру Кубинской революции появляются и в других странах, в частности в ЮАР и Доминиканской Республике.

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