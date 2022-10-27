«Как остановить сползание к концу света?»

Журналист Леонид Камынин проработал в газете «Известия» 44 года. Из них около пяти лет он провел на Кубе, куда прибыл после случившейся на острове социалистической революции. Самую опасную 13-дневную фазу Карибского кризиса он застал, находясь в эпицентре событий. 27 октября обострение достигло своего пика. В этот день 60 лет спустя «Известия» публикуют заметку из личного архива Леонида Камынина.

27 октября 1962 был не просто субботний день, то был день, когда мир стоял на краю бездны ближе, чем когда бы то ни было. Ни Макнамара, ни Кеннеди, никто не знал, останутся ли они живы в ближайшие сутки или после них. Всё зависело от информации. В Советском Союзе строго дозированная и неясная, она не способствовала, как в США, возникновению тревоги и даже паники.

Паника была в США… Началось массовое бегство людей в страхе от нависшей реальной угрозы ядерного удара советских ракет с Кубы и из других точек. «Оставшиеся в живых позавидуют мертвым» (Библия).

Вашингтон выдвинул Кремлю жесткие требования — условия, когда 16 октября на стол президента в Овальном кабинете легли увеличенные фотографии советских ракет, завезенных на Кубу.

С этого момента началось сползание планеты к ядерной катастрофе. Над Кубой был сбит разведывательный самолет У-2 советской ракетой. Это означало переход к силовым действиям. В ответ — телеграмма Кеннеди. Вокруг Кубы военно-морской флот США обеспечивал блокаду острова, названную карантином.

Фото: Личный архив Леонида Камынина Бывший президент Республики Куба Фидель Кастро

Одновременно какой-то «сукин сын», как выразился Кеннеди, американский летчик, в нарушение приказа министра обороны Макнамеры близко не подлетать к территории СССР, нарушил границу и залетел на территорию Чукотки. Была объявлена тревога. Но, слава Богу, У-2 вскоре уже покинул воздушное пространство Советского Союза. Иначе этот эпизод мог быть истолкован как разведка советских радарных установок перед воздушными ударами США. И тогда тоже — война.

Советские суда уже подходили вплотную к роковой линии блокады, когда американские адмиралы должны были выполнить уставные действия — то есть после предупредительного выстрела вести огонь на поражение. Приказ Кеннеди — не стрелять без специального разрешения.

Обнаружились и советские подлодки, торпеды с ядерными головками.

Надо отдать должное тогдашнему министру обороны США Роберту Макнамаре, его благоразумию и осторожности, за его спиной стоял Кеннеди, он полностью разделял его позицию.

Фото: Личный архив Леонида Камынина

Подлодки надо было задавить, заставить всплыть или уйти, но ни в коем случае не потопить. Использовали учебные гранаты. Подводники поняли, что такие действия не означают начало военных действий. Связи с главным штабом не имели — залегли на большую глубину.

Для США нанести первыми удары по советским ракетам на Кубе, уничтожить и сухопутные воинские части прикрытия, численностью линий в 8–10 тыс. человек (лишь позже Макнамара узнал, что их там было 42 тыс.) также означало сделать решающий шаг к войне. У Кубы армия 250 тыс. человек.

Каков был театр возможности военных действий?! Десятки боеголовок с ядерными зарядами на Кубе легко достигали основного центра США, а боеголовки с территории СССР, перелетев через Северный полюс, могли обрушиться на всю Америку. Советские ракеты среднего радиуса действия были нацелены на крупнейших членов НАТО и на места сосредоточения Вооруженных сил НАТО.

В Западной Европе также находились американские ракеты среднего радиуса действия и подлодки «Поларис», вооруженные ракетами. У самих США тысячи боеголовок на ракетах, нацеленных на все крупные города СССР, способных прекратить существование общества численностью 250 млн человек.

Фото: Личный архив Леонида Камынина

То, что Западная и Восточная Европа, где стояли войска обеих сторон, готовые к броску независимо ни от чьей воли, превратились бы в кучу расплавленных городов и поселков, считали бы «сопутствующим ущербом». А остальное население планеты было бы отравлено смертоносным облаком: однако «остальное население» вообще не бралось в расчет.

Как остановить сползание к концу света? Остановить законы войны, которые, когда начинают действовать, в какой-то момент теряют зависимость от людей? Почему Куба стала причиной смертельно опасного конфликта между двумя ядерными сверхдержавами?

Некоторые исследователи разумно ищут корни конфликта не в октябре 1962 года, когда Кеннеди выступил по ТВ с ультиматумом Советскому Союзу. И даже не в решении Хрущева, принятом в мае 1962 года, разместить на Кубе ракеты среднего и промежуточного радиуса действия Р-12 и Р-14 с ядерными боеголовками.