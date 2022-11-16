Забитый Марадоной «рукой Бога» мяч выставят на аукцион

На аукционе в Лондоне выставят на продажу мяч, которым Диего Марадонна забил гол в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в 1986 году. Гол спортсмена вошел в историю футбола как один из самых знаменитых и был назван «рука Бога», передает телеканал «Известия». Ожидается, что мяч уйдет с молотка не менее чем за $2,8 млн. Ранее также была продана футболка Диего Марадонны почти за $8,5 млн.

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