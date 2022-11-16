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Названы города с самыми большими скидками на вторичное жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Средний уровень скидок, который собственники вторичного жилья готовы делать покупателям в ноябре, снизился до 5,7%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

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«С апреля объем предложения на рынке вторичного жилья активно рос, а вместе с ним и уровень торга при продаже квартир. В итоге в августе средний уровень дисконта вырос до рекордных 6%, более чем в два раза превысив значение аналогичного периода прошлого года», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупных городов России, где сейчас отмечается самый высокий уровень торга при продаже вторичной недвижимости (разница между ценой предложения и конечной ценой продажи).

Первое место занял Санкт-Петербург, где средняя скидка при продаже вторичной недвижимости за прошедший месяц составила 8,9%. Второе место — у Москвы, где средняя скидка при продаже вторичного жилья была на уровне 7%. Третье место занял Краснодар со скидками на уровне 6,9%. На четвертом месте — Челябинск (6,6%), на пятом — Омск (6,2%). Также в десятку лидеров по размеру среднего дисконта при продаже вторичного жилья вошли Самара (6,1%), Казань (5,2%), Уфа (4,9%), Екатеринбург (4,8%) и Новосибирск (4,7%).

«Спрос на вторичном рынке сейчас стабильный, а темпы роста объема предложения снижаются и вместе с ними и уровень торга. На рынке постепенно восстанавливается баланс, а эмоции, на фоне которых собственники активно делали скидки, отходят на второй план. В краткосрочной перспективе средний размер торга продолжит снижаться», — подытожил Зайцев.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что ставки аренды однокомнатных квартир в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске резко снизились. При этом эксперт по аренде жилой недвижимости компании «Этажи» Андрей Сердюк отметил, что в среднем в настоящее время объем предложения в крупных городах восстановился на 10–15% относительно начала делового сезона.

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