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Названы города-лидеры падения стоимости аренды жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ставки аренды однокомнатных квартир в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске резко снизились. Эксперты федеральной компании «Этажи» 15 ноября рассказали «Известиям», как в существующих условиях чувствует себя рынок аренды крупных городов России.

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«Сейчас отмечается сезонное восстановления объема предложения на рынке аренды жилой недвижимости. Пик спроса в этом году закончился чуть раньше, чем годами ранее и сильного дефицита доступных для аренды квартир удалось избежать», — отметил эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк.

В среднем сейчас объем предложения в крупных городах восстановился на 10-15% относительно начала делового сезона, добавил он.

По его словам, единого тренда в отношении ставок аренды квартир на рынке пока нет. Основная причина — неравномерное восстановление объема предложения: там, где он активнее восстанавливается, ставки аренды уже существенно снизились. Так в Москве за прошедший месяц средняя ставка аренды однокомнатных квартир снизилась сразу на 3%, в Самаре — на 1,9%, в Санкт-Петербурге — на 1,8%, в Красноярске — на 1,4%, в Ростове-на-Дону — на 1,2%, рассказал эксперт.

По данным компании, в сегменте двухкомнатных квартирах в лидерах по месячному снижению ставок аренды Красноярск (-4,6%), за ним следуют: Москва (-3,3%), Санкт-Петербурге (-2,4%), Новосибирск (-2,4%), Омск (-1,3%), Самара (-0,9%), Ростов-на-Дону (-0,3%).

«По мере роста объема предложения, ставки аренды будут снижаться даже в тех городах, где пока они демонстрируют рост. Это может привести к увеличению спроса со стороны тех арендаторов, которые снимали квартиры год назад на пике цен», — добавил Сердюк.

Ранее генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова сообщила «Известиям», что рынок аренды пополнился новым объемом предложения от непрофессиональных арендодателей. Как предположила эксперт, они могут демпинговать ради быстрой сдачи недвижимости, в связи с чем в итоге по средним показателям наблюдается снижение ставок аренды квартир.

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