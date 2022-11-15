Цены на съемное жилье в России упали до 18%

В некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске средние ставки аренды квартир упали ниже пиковых значений осени прошлого года, сообщил «Известиям» 15 ноября эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк.

Основные причины — низкий спрос и активно растущий объем предложения, также и недорогих объектов, которые во время делового сезона оказываются в дефиците, отметил эксперт. Квартиры в аренду выставили в числе прочих и покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать жилье во время кризиса, добавил Сердюк.

«Рынок аренды пополнился новым объемом предложения от непрофессиональных арендодателей. Они могут демпинговать ради быстрой сдачи квартиры, и в итоге мы видим по средним показателям снижение ставок», — согласна генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

По данным «Этажей», по сравнению с ноябрем прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2%, двухкомнатных — на 8,5%, в Санкт-Петербурге — на 11,9 и 6,3% соответственно. В Казани снять однушку стало дешевле на 5,3%, в Красноярске — на 2,9%. В Новосибирске стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 3,1%, схожая ситуация в Самаре (–2,8%), Екатеринбурге (–2,2%) и Перми (–0,9%), продолжил Сердюк.

Действительно, в октябре спрос на массовые арендные квартиры в Москве снизился на 20%, а объем предложения, напротив, вырос на 15% в сравнении с показателями конца августа и сентября, подтвердила заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

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