Врач рассказал о последствиях переохлаждения организма

Доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказал о влияния холодной погоды на организм.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 15 ноября, специалист сообщил, что у людей бывает особая форма реакции на холод — холодовая аллергия, или холодовая крапивница. Она проявляется в виде зудящих высыпаний, красных пятен в ответ на локальное или общее охлаждение тела.

Зачастую, отметил врач, она сопровождается слабостью и нервозностью, пишет RT.

По словам Хомякова, при переохлаждении снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, а это повышает риск заболеть ОРВИ.

«Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин», — приводит слова врача сайт kp.ru.

Он добавил, что зимой по возможности лучше сохранять физическую активность. Занимаясь спортом на улице, важно подобрать правильную одежду, пишет «Федеральное агентство новостей».

В октябре трихолог, косметолог Татьяна Качанова заявила, что осенью и зимой волосы становятся более ломкими и ослабленными. По словам специалиста, существует риск повышенного выпадения из-за перепадов температур, отмечает телеканал «360». Медик посоветовала включить в рацион питания жирные сорта рыбы, а также молочные продукты, яблоки и лимоны. Кроме того, ни в коем случае нельзя мыть голову горячей водой, а делать это стоит исключительно теплой. Также она призвала носить шапки из натуральных тканей. В холодное время года при выходе на улицу длинные волосы необходимо утеплить по всей длине.

В августе врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала, почему опасно ежедневно мыть голову. По ее словам, поверхностно активные вещества, к которым относятся сульфаты, снимают липидную мантию с поверхности кожи и при ежедневном использовании таких шампуней кожа пересушивается. Еще более опасными являются кондиционеры для волос: они не должны касаться кожи головы, поскольку провоцируют гибель нормальный бактерий, а это приводит к шелушению и перхоти, пишет НСН.

В декабре прошлого года дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в беседе с телеканалом «Звезда» дала несколько советов, как сохранить здоровье волос и кожи головы в зимний период. В частности, она посоветовала прятать волосы под шапкой и использовать бальзамы и маски.

14 ноября сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Известиям», что в Москву и область приходит зима, в ближайшие дни дневные температуры примут отрицательные значения, в регионе установится небольшой, по постоянный снежный покров.