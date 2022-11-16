Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России снизились объемы производства строительной техники
Мир
В Польше усилили мониторинг воздушного пространства
Мир
Шольц, Макрон и фон дер Ляйен проигнорировали вопрос «Известий» о падении ракет в Польше
Общество
Коммунальные службы Москвы подготовились к метели
Мир
CNN сообщил об отслеживании самолетом НАТО упавшей в Польше ракеты
Экономика
Индекс Мосбиржи может вырасти к концу года до 2500 пунктов
Мир
Администрация Байдена запросила у конгресса $37 млрд на поддержку Украины
Общество
В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Спорт
Фигуристка Тотьмянина сообщила о необходимости операции
Общество
Самозапрет на кредиты ради защиты от мошенников не стал популярным у россиян
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили госнаграды за выполнение боезадач в зоне СВО
Культура
Солисты итальянского театра La Scala выступят в Москве этой зимой

Врач рассказал о последствиях переохлаждения организма

Врач Хомяков рассказал о влиянии холодной погоды на организм человека
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказал о влияния холодной погоды на организм.

«Совсем мертвый будешь»: кто ответит за упавший с крыши снег
Юристы рассказали, как взыскать компенсацию ущерба в такой ситуации

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 15 ноября, специалист сообщил, что у людей бывает особая форма реакции на холод — холодовая аллергия, или холодовая крапивница. Она проявляется в виде зудящих высыпаний, красных пятен в ответ на локальное или общее охлаждение тела.

Зачастую, отметил врач, она сопровождается слабостью и нервозностью, пишет RT.

По словам Хомякова, при переохлаждении снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, а это повышает риск заболеть ОРВИ.

«Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин», — приводит слова врача сайт kp.ru.

Он добавил, что зимой по возможности лучше сохранять физическую активность. Занимаясь спортом на улице, важно подобрать правильную одежду, пишет «Федеральное агентство новостей».

В октябре трихолог, косметолог Татьяна Качанова заявила, что осенью и зимой волосы становятся более ломкими и ослабленными. По словам специалиста, существует риск повышенного выпадения из-за перепадов температур, отмечает телеканал «360». Медик посоветовала включить в рацион питания жирные сорта рыбы, а также молочные продукты, яблоки и лимоны. Кроме того, ни в коем случае нельзя мыть голову горячей водой, а делать это стоит исключительно теплой. Также она призвала носить шапки из натуральных тканей. В холодное время года при выходе на улицу длинные волосы необходимо утеплить по всей длине.

В августе врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала, почему опасно ежедневно мыть голову. По ее словам, поверхностно активные вещества, к которым относятся сульфаты, снимают липидную мантию с поверхности кожи и при ежедневном использовании таких шампуней кожа пересушивается. Еще более опасными являются кондиционеры для волос: они не должны касаться кожи головы, поскольку провоцируют гибель нормальный бактерий, а это приводит к шелушению и перхоти, пишет НСН.

В декабре прошлого года дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в беседе с телеканалом «Звезда» дала несколько советов, как сохранить здоровье волос и кожи головы в зимний период. В частности, она посоветовала прятать волосы под шапкой и использовать бальзамы и маски.

14 ноября сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Известиям», что в Москву и область приходит зима, в ближайшие дни дневные температуры примут отрицательные значения, в регионе установится небольшой, по постоянный снежный покров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022