Отгрузки строительно-дорожной техники в России сократились с начала 2022 года, рассказали «Известиям» в Росспецмаше. В первую очередь это связано с нарушениями поставок комплектующих, пояснили там. Сейчас производители активно ищут новых партнеров и прорабатывают логистику.

По итогам девяти месяцев 2022 года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков — на 28%, кранов-трубоукладчиков — на 17%, автокранов — на 4%. Стоит отметить, что весной количество заказов на продукцию заводов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года резко сократилось, — отметили в организации.

Из-за нарушения путей поставок комплектующих цена на них повысилась, следовательно, подорожала и сама строительная техника, пояснили в Росспецмаше. Там считают, что это может сыграть на руку зарубежным компаниям.

Впрочем, произведенные в России стране машины во многом выигрывают в сравнении с импортными, подчеркнул владелец парка строительной техники Вячеслав Боткин.

«Наша строительная и сельскохозяйственная техника всегда пользовалась популярностью в Европе за счет своей надежности и высокой износостойкости. Например, в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции. Нашим заводам удалось избежать больших потерь за счет предоплаченных контрактов, которые были заключены в конце 2021 года», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стоп, кран: в России снизились объемы производства строительной техники