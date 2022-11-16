Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд спрогнозировал январскую погоду в Подмосковье на выходных
Мир
За первые девять месяцев 2022 года турвизы США получили 26 тыс. россиян
Мир
Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году
Экономика
Сельхозпроизводители инвестировали сотни млн рублей в импортозамещение семян
Армия
Российский истребитель Миг-31 уничтожил Су-24 украинских боевиков
Мир
Байден назвал маловероятным запуск ракет в Польшу из России
Мир
Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры в президенты США
Интернет
Глава ФБР назвал китайскую соцсеть TikTok угрозой нацбезопасности США
Армия
Эксперт рассказал о самом масштабном ракетном ударе по объектам на Украине
Общество
Устроивший восхождение на Ключевскую Сопку гид задержан
Политика
Пушков отметил непродуктивность «бойкота» РФ западными странами
Мир
Байден гарантировал Дуде поддержку в расследовании инцидента с падением ракет

В России снизились объемы производства строительной техники

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отгрузки строительно-дорожной техники в России сократились с начала 2022 года, рассказали «Известиям» в Росспецмаше. В первую очередь это связано с нарушениями поставок комплектующих, пояснили там. Сейчас производители активно ищут новых партнеров и прорабатывают логистику.

Адаптируй это: когда начнется рост экономики России
Глава Минэкономразвития обещает подъем уже в конце года

По итогам девяти месяцев 2022 года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков — на 28%, кранов-трубоукладчиков — на 17%, автокранов — на 4%. Стоит отметить, что весной количество заказов на продукцию заводов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года резко сократилось, — отметили в организации.

Из-за нарушения путей поставок комплектующих цена на них повысилась, следовательно, подорожала и сама строительная техника, пояснили в Росспецмаше. Там считают, что это может сыграть на руку зарубежным компаниям.

Впрочем, произведенные в России стране машины во многом выигрывают в сравнении с импортными, подчеркнул владелец парка строительной техники Вячеслав Боткин.

«Наша строительная и сельскохозяйственная техника всегда пользовалась популярностью в Европе за счет своей надежности и высокой износостойкости. Например, в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции. Нашим заводам удалось избежать больших потерь за счет предоплаченных контрактов, которые были заключены в конце 2021 года», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стоп, кран: в России снизились объемы производства строительной техники

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022