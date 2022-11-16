Сельхозпроизводители инвестировали сотни млн рублей в импортозамещение семян

Сельхозпроизводители на фоне проблем с импортом и ухода ряда иностранных компаний начали активнее инвестировать в производство отечественных семян, узнали «Известия».

Например, ООО «ПХ Лазаревское» вложит 576 млн рублей в строительство семеноводческого центра мощностью 10 тыс. т семян в год. Об этом «Известия» узнали из презентации проекта, информацию подтвердили в самой компании. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Из 10 тыс. т планируемых к производству семян собственные потребности компании составляют 3,7 тыс. т, в том числе пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы, рапса. Оставшиеся 6,3 тыс. т холдинг планирует продать другим структурам.

В ГК «ЭкоНива» напомнили, что еще в августе 2022 года подписали соглашение с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН о создании генетического и селекционно-семеноводческого центра в Новосибирской области. Там же у компании есть завод, его начальная мощность — 40 тыс. т семян в год. Кроме того, группа рассматривает возможность строительства селекционно-семеноводческого центра в Курской области, а также реализует проект по созданию семенного завода в Рязанской области. Сейчас компания производит 130 тыс. т семян в год, рассказал региональный директор семеноводческого комплекса «Защитное» (входит в ГК «ЭкоНива») Юрий Васюков.

В агропромышленном холдинге «Мираторг» сообщили «Известиям», что до конца 2023 года построят селекционно-семеноводческий центр в Курской области за 847 млн рублей. Согласно планам, его мощность составит 27,4 тыс. т семян в год. А гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заявил, что организация совместно с партнером вывела собственный сорт пшеницы «Система», который в скором времени поступит на рынок.

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Во весь росток: российские аграрии инвестируют в производство семян