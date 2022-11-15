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Женщинам-депутатам парламента Италии разрешили кормить младенцев грудью

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Комитет по парламентскому регулированию палаты депутатов Италии разрешил женщинам кормить грудью младенцев до одного года во время заседаний. Об этом 15 ноября сообщил портал WIRED.

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Автором инициативы стала депутат от общественно-политического «Движения 5 звезд» Джильда Спортьелло, участвующая в заседаниях со своим малолетним ребенком.

«Надеюсь, что это нововведение будет реализовано уже до конца текущего года. Некоторые наши коллеги во время грудного вскармливания испытывали серьезные трудности в депутатской работе. Теперь таким парламентариям не нужно будет делать выбор, принимать им участие в работе палаты или кормить грудью своего ребенка. Хочу верить, что теперь и другие органы власти тоже примут аналогичные решения», — приводит ее слова «РИА Новости».

Женщины-депутаты смогут кормить детей в специально отведенных местах в верхнем ряду зала заседаний или в особой ложе.

22 апреля педиатр Егор Гаврюшкин развеял мифы о грудном вскармливании. Он заявил, что детская смесь не является альтернативой молоку, а также объяснил, передаются ли таким образом инфекции от матери к ребенку.

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