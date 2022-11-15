Женщинам-депутатам парламента Италии разрешили кормить младенцев грудью

Комитет по парламентскому регулированию палаты депутатов Италии разрешил женщинам кормить грудью младенцев до одного года во время заседаний. Об этом 15 ноября сообщил портал WIRED.

Автором инициативы стала депутат от общественно-политического «Движения 5 звезд» Джильда Спортьелло, участвующая в заседаниях со своим малолетним ребенком.

«Надеюсь, что это нововведение будет реализовано уже до конца текущего года. Некоторые наши коллеги во время грудного вскармливания испытывали серьезные трудности в депутатской работе. Теперь таким парламентариям не нужно будет делать выбор, принимать им участие в работе палаты или кормить грудью своего ребенка. Хочу верить, что теперь и другие органы власти тоже примут аналогичные решения», — приводит ее слова «РИА Новости».

Женщины-депутаты смогут кормить детей в специально отведенных местах в верхнем ряду зала заседаний или в особой ложе.

22 апреля педиатр Егор Гаврюшкин развеял мифы о грудном вскармливании. Он заявил, что детская смесь не является альтернативой молоку, а также объяснил, передаются ли таким образом инфекции от матери к ребенку.