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Врач прокомментировал популярные заблуждения о грудном вскармливании

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Врач развеял мифы о грудном вскармливании. Об этом 22 апреля сообщила «Газета.Ru» по результатам беседы с консультантом цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и педиатром Егором Гаврюшкиным.

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«Детская смесь считается здоровой альтернативой молоку, но грудное вскармливание является незаменимым источником антител и ферментов. Кроме того, кормить ребенка грудью намного проще и комфортнее: не нужно постоянно стерилизовать бутылки и соблюдать пропорции ингредиентов при приготовлении детской смеси», — пояснил врач.

Многие считают, что при вскармливании ребенка во время болезни матери есть риск передачи инфекции, однако, отметил педиатр, молоко — лучшая защита ребенка и даже если он заболеет, то перенесет эту болезнь легче, чем в случае прекращения кормления грудью.

«От питания матери зависит только наличие в молоке витаминов. А вот вода, белки, жиры и углеводы присутствуют в грудном молоке в любом случае. Тем не менее, питание матери во время грудного вскармливания должно быть максимально разнообразным», — объяснил Гаврюшкин.

Он также подчеркнул, что младенца не нужно поить водой, пока тот питается грудным молоком, потому как оно утоляет и голод и жажду ребенка. Вводить в рацион воду нужно в тот момент, когда начинается приучение к другой пище: к фруктовому или овощному пюре, уверен консультант.

13 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме заявил, что вакцинированные от COVID-19 женщины могут передавать иммунитет, в том числе от нового штамма «Омикрон», новорожденным детям через грудное вскармливание. Отмечается, что новый штамм становится более опасным для детей от момента рождения до четырех лет, а младенцы как раз получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорожденного.

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