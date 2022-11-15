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Эксперт оценил влияние затянувшегося ремонта на заводе Freeport LNG на рынок газа

Эксперт Митрахович: затянувшийся ремонт на Freeport LNG будет поводом для повышения цен на газ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto
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Перенос возобновления работы американского завода по сжижению природного газа (СПГ) Freeport LNG фундаментально не изменит ситуацию на рынке газа, но будет поводом для повышения цен на товар некоторых поставщиков, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 15 ноября.

«Думаю, что откладывание работы, условно говоря, на несколько недель фундаментально рынок газа не изменит, но будет поводом играть для некоторых поставщиков на то, чтобы цена на их товар была выше. Я думаю, это будет одной из составляющих причин, почему газ может дорожать на европейском рынке, на азиатском рынке», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что, поскольку откладывание сроков не такое большое, другие факторы, влияющие на рынок, будут более значимы: погода, «степень глубины разрушения спроса в Европе на газ из-за частичной деиндустриализации».

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Говоря о перспективах, Митрахович уточнил, что новые объемы американского газа стоит ожидать, скорее всего, только через несколько лет.

«Если новый большой инвестиционный цикл будет запущен в Америке, то крупные объемы газа будут года через три на рынке, а пока что они вряд ли придут из Америки», — считает он.

Накануне Bloomberg написало, что крупный американский поставщик газа — СПГ-завод Freeport LNG, который приостановил работу в июне после пожара, скорее всего, задержится с возобновлением операций.

По информации агентства, компания, вероятно, отменит поставки, запланированные на ноябрь и декабрь, так как работы по ремонту и согласованию с регулирующими органами продолжаются.

Во вторник, 15 ноября, биржевая стоимость газа в Европе продолжила расти, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку $1350 за 1 тыс. куб. м.

Аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов объяснил «Известиям», что рост котировок может быть связан как с прогнозируемым похолоданием, так и с возможными задержками восстановления поставок с Freeport LNG в Техасе.

Ранее страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран, где теперь растут цены в том числе и на энергоносители.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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